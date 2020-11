Sporting vence Liga Europeia de andebol

O Sporting venceu hoje o Kristianstad por 32-27, na Suécia, em encontro da quarta jornada do Grupo B da Liga Europeia de andebol, resultado que lhe permitiu subir ao grupo de líderes.

Com este triunfo, o segundo em outros tantos jogos, os lisboetas partilham agora o comando com os alemães do Füchse Berlim e o Kristianstad, que, no entanto, soma já quatro desafios.

Depois de ter vencido por 27-25 em casa do Dinamo de Bucareste, na estreia na prova sucessora da Taça EHF, os 'leões' voltaram a 'rugir' na Europa, dias depois de averbarem o primeiro desaire no campeonato luso, na receção ao FC Porto (27-33), na 11.ª ronda.

O Sporting só esteve a perder por 1-0 e o último empate no encontro verificou-se prematuramente, aos 3-3, pois, a partir daí, esteve sempre na frente, chegando mesmo a deter sete de vantagem, no segundo tempo, na melhor resposta a uma forte reação dos suecos.

Praticamente sem falhas técnicas, ao contrário do adversário, o Sporting foi solidificando a liderança que na etapa inicial chegou a dobrar em golos (6-12) com eficácia de remate que chegou a ser de 75%, contra os 42% dos anfitriões.

O Kristianstad denotou uma atitude bem mais concentrada e competitiva após o reatamento, aproximando-se progressivamente do Sporting, até ficar a somente um golo, aos 20-21, aos 43 minutos, depois de fazer três golos seguidos.

Quando o moral dos nórdicos estava mais em alta do que nunca, o Sporting não vacilou e aplicou um esclarecedor parcial de 6-0 que praticamente sentenciou a partida, levando o desafio para 20-27 já com pouco tempo para nova reação.

Os 6-2 em golos a favor dos portugueses na linha de sete metros revelam a sua atitude aguerrida.

Darko Djukic, com sete golos, Frankis Carol, com seis, e Tiago Rocha, com cinco, foram os principais obreiros do triunfo 'leonino'.

O melhor marcador da partida foi Adam Nyfjall, com nove tentos, contudo não esteve devidamente acompanhado, pelos seus colegas, pois nenhum outro passou os quatro golos.

Em 01 de dezembro, o Sporting recebe os franceses do Nimes, que somam dois pontos em três jogos, em encontro da quinta jornada do Grupo B da fase de grupos da Liga Europeia. Os quatro primeiros seguem para os 16 avos de final.