Benfica e Sporting de Braga enfrentam-se separados por três pontos

O Benfica vai procurar hoje encurtar a diferença para o líder Sporting na receção ao Sporting de Braga, em jogo da sétima jornada da I Liga de futebol, entre duas equipas separadas por apenas três pontos.

O Benfica, que na última jornada do campeonato foi derrotado pelo Boavista (3-0), vai procurar regressar às vitórias na receção ao Sporting de Braga, que vem de quatro triunfos consecutivas na I Liga.

Os 'encarnados' estão a quatro pontos do líder Sporting, que já nesta jornada venceu o Vitória de Guimarães (4-0), e vão procurar reduzir a vantagem dos 'leões', enquanto o Sporting de Braga, que tem menos três pontos que o Benfica, pretende igualar o seu adversário na tabela.

A meio da semana as duas equipas disputaram partidas da Liga Europa, com o Benfica a empatar em casa com o Rangers (3-3), enquanto os bracarenses foram derrotados pelo Leicester em Inglaterra, por 4-0.

O jogo está agendado para as 20:00, no estádio da Luz, e será arbitrado por Artur Soares Dias, da associação do Porto.

Antes, o FC Porto, que na última ronda perdeu em Paços de Ferreira (3-2), vai receber o Portimonense, que vem de duas derrotas consecutivas na prova, procurando não perder pontos para as equipas da frente.

Os 'dragões', que venceram na terça-feira o Marselha por 3-0, em jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões, estão em sexto no campeonato, a nove pontos do Sporting, e vão procurar regressar aos triunfos na competição.

Pelas 15:00, o Farense, que é último classificado com apenas dois pontos e ainda não venceu no campeonato, recebe o Boavista, 15.º com seis pontos, e que vem de uma moralizadora vitória frente ao Benfica.

À mesma hora, o Nacional, que não vence há quatro jogos e está em 12.º, com sete pontos, vai receber o Gil Vicente, que só venceu na primeira jornada e vem de três derrotas consecutivas, somando cinco pontos, no 16.º lugar.