Miguel Silva Gouveia expressa "total solidariedade" com Idalina Perestrelo e Francisco Andrade

Miguel Silva Gouveia, presidente da Câmara Municipal do Funchal, recorreu esta terça-feira à sua página de Facebook para reagir à notícia da decisão da juíza de instrução do Tribunal da Comarca da Madeira de levar a julgamento a vice-presidente do município do Funchal, Idalina Perestrelo - responsável pelos pelouros do Ambiente Urbano, Espaços Verdes e Públicos - e o chefe da Divisão de Jardins e Espaços Verdes, Francisco Andrade, ambos arguidos no processo da queda da árvore do Monte, ocorrência trágica que tirou a vida a 13 pessoas.

Porque, como em tantas situações na vida, ficar em silêncio é compactuar com injustiças, não poderia deixar de expressar a minha total solidariedade com a Idalina Perestrelo e com o Francisco Andrade que, no desempenho das suas funções na autarquia do Funchal, se viram sorvidos para um vórtice mediático. Miguel Silva Gouveia