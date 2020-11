Surto afecta 50 utentes do Lar da Misericórdia de Cabeceiras de Basto

O lar da Santa Casa da Misericórdia de Cabeceiras de Basto foi "afectado por um surto" de covid-19 que infectou 50 utentes e 9 funcionários, estando "todos assintomáticos e sob controlo", adiantou à Lusa a provedora daquela instituição.

Natália Correia explicou que, dos 72 utentes do Lar Dr. Manuel Fraga, 50 testaram positivo para o SARS-CoV-2, que afetou ainda dois utentes da unidade de cuidados continuados da Santa Casa da Misericórdia de Cabeceiras de Basto, no distrito de Braga.

"Temos 50 infetados entre os nossos utentes do lar e nove dos nossos funcionários. Estão todos assintomáticos, não há situações de maior preocupação", afirmou a responsável.

Segundo Natália Correia, "a fase de testagem já terminou" e "todos os utentes foram testados, pelo que não se espera que haja aumento no número de infetados".

Portugal contabiliza pelo menos 3.971 mortos associados à covid-19 em 264.802 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O país está em estado de emergência desde 09 de novembro e até 08 de dezembro, período durante o qual há recolher obrigatório nos concelhos de risco de contágio mais elevado.

Durante a semana, o recolher obrigatório tem de ser respeitado entre as 23:00 e as 05:00, enquanto nos fins de semana e feriados a circulação está limitada entre as 13:00 de sábado e as 05:00 de domingo e entre as 13:00 de domingo e as 05:00 de segunda-feira.