40.º Festival da Canção Infantil homenageia letristas e compositores

Está aberto o prazo de entrega de canções para o 40.º Festival da Canção Infantil da Madeira que se realiza a 10 de Abril de 2021. Segundo o Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, as canções podem ser entregues até 21 de Dezembro de 2020, altura em que um grupo de especialistas vai escolher as 12 canções finalistas que irão integrar esta edição especial.

No 40.º aniversário, o Festival pretende homenagear os que contribuíram para a sua história e longevidade, assim como todos os compositores e letristas que têm, ano após ano, um papel determinante neste evento, criando temas relacionados com o imaginário dos mais novos e promovendo a música infantil além das fronteiras da comunidade escolar, numa festa que é de todas as crianças e de todos os madeirenses.

O Regulamento com todas as orientações está disponível no sítio oficial do Conservatório, através do link https://www.conservatorioescoladasartes.com/wp-content/uploads/2020/05/Regulamento-do-FCIM_2021.pdf.

As crianças concorrentes ao ‘Troféu Folhas de Prata’, atribuído ao solista vencedor, devem ter, obrigatoriamente, entre 4 e 10 anos de idade, concluídos até à data da realização do festival, e passar no casting promovido pela organização e composto por um júri devidamente habilitado.

Todas as informações e inscrições deverão ser feitas no Polo do Bom Jesus do Conservatório, sito à Travessa do Nogueira, 11, 9050 - 451 Funchal, ou através do número de telefone 291203050.