Malparado baixa mas há cada vez mais empresas a recorrer ao crédito

"No ano de 2020, o saldo dos empréstimos concedidos a SNF tem apresentado uma tendência crescente, com o montante a aumentar também em termos trimestrais (+1,3% face a Junho de 2020, ou seja, +24,0 milhões de euros)", garante a DREM. "De notar que o número de SNF com empréstimos cresceu para cerca de 5.200, constituindo o número mais elevado desde Dezembro de 2012. O facto de em Setembro de 2019 o número de SNF devedoras ser de apenas 3.600 evidencia claramente o crescimento deste indicador", revela. Ou seja, há um crescimento de 44,4% em um ano.

Diz a DREM que "no mês em referência, o montante de empréstimos vencidos nas SNF ascendia aos 119,7 milhões de euros, aumentando em 13,4 milhões (+12,6%) face a Junho de 2020. Ao invés, em termos homólogos, verificou-se uma redução acentuada, de 71,5 milhões de euros (-37,4%) comparativamente a Setembro do ano passado", dado que poderá ter uma relação, natural, com a actual crise pandémica. "Esta evolução permitiu reduzir o rácio de empréstimos vencidos na Região, no mesmo período, de 11,9% para 6,3%. Comparativamente ao país, a RAM apresenta um rácio superior, sendo que no cômputo nacional, este indicador passou de 6,4% em Setembro de 2019 para 4,0% em Setembro de 2020. Face ao final de Junho, o rácio de empréstimos vencidos na RAM aumentou 0,6 pontos percentuais (p.p.), em contraciclo com a tendência nacional", refere.

Além disso, "a percentagem de devedores do sector das SNF com empréstimos vencidos era em Setembro deste ano de 17,0%, percentagem inferior à nacional (17,6%). Face a Setembro de 2019, este indicador diminuiu 4,2 p.p. na Região", garante a autoridade estatística.

Já no sector das famílias e das Instituições Sem Fins Lucrativos ao Serviço das Famílias (ISFLSF), "o saldo dos empréstimos concedidos era em Setembro de 2020 de 3 197,6 milhões de euros, inferior aos 3.384,7 milhões de euros (-5,5%) de um ano antes", aponta. "Face a Junho de 2020, a variação não ultrapassava os 21,3 milhões de euros (+0,7%). 65,8% daquele saldo era referente ao segmento da 'habitação' e os restantes 34,2% ao 'consumo e outros fins'. Comparativamente a Setembro de 2019, o saldo dos empréstimos concedidos referentes ao primeiro segmento diminuiu 0,4%, enquanto no caso do segundo segmento, a redução foi superior (-14,1%). Face ao final de Junho, verificaram-se, em ambos os segmentos, aumentos ligeiros", adianta.

Por fim, "o número de devedores no sector das famílias e das ISFLSF ascendia a 100,3 mil em Setembro de 2020. Em termos homólogos, o crescimento global foi de 3,2%. No segmento de 'habitação' houve um aumento de 4,3%, superior ao registado no de 'consumo e outros fins' (+1,9%)", adianta, revelando que "relativamente aos empréstimos vencidos no segmento da habitação, os mesmos não ultrapassavam os 16,7 milhões de euros em Setembro de 2020, representando um rácio de empréstimos vencidos de 0,8%, ligeiramente acima do valor nacional (0,7%). A percentagem de devedores (famílias e ISFLSF) com empréstimos vencidos era no mês em referência, de 8,2% na RAM e de 8,9% no país", conclui.