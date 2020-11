Livro baseado em entrevista a D. Nuno Brás apresentado esta quarta-feira

Francisco Gomes apresenta o livro ‘Conversas Simples: Entrevista a Dom Nuno Brás’, na próxima quarta-feira, dia 25 de Novembro, pelas 18 horas, no Museu Casa da Luz.

A obra, que tem o prefácio de Dom Manuel Clemente, cardeal-patriarca de Lisboa, tem por base diálogos do autor com o actual Bispo do Funchal.

‘Conversas Simples’ aborda vários dos assuntos que têm recebido a atenção da hierarquia eclesial e, naturalmente, também merecido a cuidada ponderação de Dom Nuno Brás. Desde a objectivação da vida humana, a relação entre a igreja e a política e a importância da misericórdia na vida sacerdotal até ao papel da mulher na Igreja, a importância do diálogo ecuménico e a relação do catolicismo com as mudanças culturais do momento, o bispo do Funchal reflecte sobre uma diversidade de temas, expressando, num discurso acessível e objectivo a sua opinião sobre muitos dos desafios que hoje confrontam a vida das comunidades católicas em todo o mundo.

Este livro não aspira ser o relato definitivo da experiência rica que constitui a vida de Dom Nuno Brás, nem assume ser isento das críticas, positivas ou negativas, que sobre ele possam incidir. Todavia, e com a humildade que qualquer iniciativa desta natureza deve abraçar, a obra procura adentrar a profundidade e o significado das palavras de Dom Nuno, assim como ilustrar o panorama espiritual que influenciou e continua a inspirar uma das personalidades mais carismáticas da nossa Igreja Francisco Gomes

Na mesma secção da obra, Francisco Gomes caracteriza o Bispo do Funchal como “um homem de discernimento, disponibilidade e capacidade de diálogo, mas também um líder disposto a tomar grande decisões e comprometido com um caminho crente e de Fé".

Já sobre as entrevistas, o autor refere: “Encontrei um homem com um grande sentido de humor, mas também com um sentido da seriedade dos tempos, o qual torna-o rigoroso, mas nunca sombrio. É um homem atento a quem tem à sua frente e aos desafios que tem à sua responsabilidade. Mas a sua humanidade permite-lhe mergulhar na história do outro, partilhar vivências enriquecedoras e dar a conhecer um raciocínio que não se baseia em conceitos abstractos, mas conquista como reflexão e partilha de vivências".

Privilegiando o discurso directo, ‘Conversas Simples’ segue uma linha comum com três outras publicações de Francisco Gomes, que também focaram a vida e obra de outras figuras marcantes da sociedade madeirense, nomeadamente 'Um Homem das Ilhas' (entrevista biográfica ao historiador José Pereira da Costa, publicada em 2008), 'Magister Intemporaliter' (entrevista biográfica ao fotógrafo João-Pestana, publicada em 2010) e 'Reflexões' (entrevista biográfica a Dom Teodoro de Faria, publicada em 2019). Esta é a décima publicação da autoria de Francisco Gomes e a quinta com a chancela da editora ‘O Liberal’.

A apresentação do livro será feita pelo presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues,