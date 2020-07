La Vie Funchal entrega donativo à Associação Protectora dos Pobres

O La Vie Funchal entregou um donativo à Associação Protectora dos Pobres, no âmbito do 'Centro das Conversas'. Uma iniciativa daquele centro comercial, que foi lançada, no passado dia 3 de Julho, através de uma conversa descontraída com o antigo Presidente do Governo Regional, Alberto João Jardim.

Esta iniciativa, para além de abordar temas diversos através de personalidades naturais da ilha, que de alguma forma se destacaram no seu percurso, como pessoas e cidadãos, tem uma componente solidária. Pois, o La Vie Funchal dá a oportunidade aos seus convidados de escolherem uma IPSS com mérito reconhecido e actividade em curso para ser agraciada com um donativo patrocinado por aquele centro comercial.

Na última conversa, o convidado Alberto João Jardim escolheu a Associação Protectora dos Pobres, conhecida por ‘Sopa do Cardoso’, que no dia de hoje, representada por Lourenço Perry Vidal, recebeu o donativo entregue pelo La Vie Funchal, representado por Aires Rocha, Director do centro comercial, e Joaquina Freitas, responsável de Marketing e Comunicação.

A próxima conversa será no dia 7 de Agosto, pelas 17h30, no piso 0 do centro comercial, e a convidada de honra é Nini Andrade Silva, uma das mais prestigiadas designers de interiores do mundo.

Refira-se que o evento será transmitido on-line, através do Facebook do La Vie.