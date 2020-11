Albuquerque acusa PS-Madeira de "vazio político" e ter liderança "que não tem fibra, nem coragem" para confrontar República

Miguel Albuquerque, presidente do PSD-Madeira e também presidente do Governo Regional da Madeira, recorreu esta terça-feira à sua página pessoal no Facebook para publicar um texto longo, intitulado 'Show Off Permanente', onde desfere uma série de ataques ao PS-Madeira e ao seu líder Paulo Cafôfo, embora sem nunca se referir ao nome do socialista.

Começando por escrever que o "PS-M foge a sete pés de debater os assuntos que interessam à Região Autónoma", Albuquerque acusa "o tal Gabinete de Estudos do PS-M" que "só serve para exibicionismos avulsos de um putativo candidato a secretário e para discutir o 'Sexo dos Anjos'".

PS-M não tem pensamento político nem assume qualquer posição sobre a tentativa do Governo Socialista, vergado às chantagens loucas do Bloco de Esquerda, de tentar liquidar o Centro Internacional de Negócios da Madeira. Pondo em causa 6.000 postos de trabalhos directos e indirectos, as mais de 2.000 empresas lá sediadas e a imprescindível receita fiscal para a Madeira. Já agora o PS/M também devia perorar sobre a opção do 'Ferry todo o ano', anunciado com grande estardalhaço pelo então candidato e agora frágil líder da agremiação. Está consubstanciado no Orçamento de Estado? O PS-M apresentou alguma proposta nesse sentido? Ou foi apenas mais uma treta e uma ilusão de ocasião para enganar incautos? Miguel Albuquerque

Mas Albuquerque não se fica por aqui: "O PS-M tem alguma coisa a dizer sobre a vergonhosa situação em que o Governo Socialista coloca os Agentes da Polícia, os Agentes da GNR e os Militares, ao não assumir as despesas de saúde destes profissionais ao serviço das funções de soberania?".

Tudo para questionar: "Quando é que o Estado liquida os 20 Milhões de despesas de saúde que a Região Autónoma já adiantou? Alguma proposta? Alguma decisão? Nada! Só conversa fiada!".

O líder dos social-democratas questiona depois sobre a concretização da proposta aprovada na Assembleia da República de os residentes na Região pagarem apenas 86 ou 65 Euros nas deslocações de e para o continente: "Alguma proposta do PS-M neste Orçamento de Estado para a sua concretização? É óbvio que não!".

Depois de construído todo este raciocínio político, Albuquerque sentencia e sem mencionar o nome de Paulo Cafôfo, ataca a cúpula socialista na Madeira.

Este PS-M é um vazio político, com uma liderança errática, que não tem fibra, nem coragem para confrontar o Governo da República, na defesa dos Madeirenses e Porto Santenses. O Gabinete de Estudos é apenas uma “passerelle” fútil para o “Show Off” permanente em que esta gente se entretém. Miguel Albuquerque

Resta acrescentar que a publicação tem dezenas de comentários e partilhas.