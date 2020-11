PS questiona protocolos com instituições de Solidariedade Social

O Grupo Parlamentar do PS Madeira apresentou um pedido de esclarecimento à Secretaria da Inclusão Social e Cidadania, sobre os protocolos de cooperação que a tutela mantém com as Instituições de Solidariedade Social.

Elisa Seixas, deputada socialistas, explica que há questões que devem ser esclarecidas, nomeadamente, quais as Instituições de Solidariedade Social que já têm os protocolos de cooperação devidamente atualizados e se houve direito a compensação financeira no ano transacto nos casos em que os protocolos ainda não tinham sido revistos?

Elisa Seixas pretende saber com que instituições essa actualização ainda não aconteceu, as razões para este atraso e quando serão actualizados.