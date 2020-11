Cortes na saúde pública europeia preocupam Sara Cerdas

Sara Cerdas abordou hoje no Parlamento Europeu, em Bruxelas, os efeitos adversos dos cortes realizados nos serviços de saúde pública. A questão foi debatida com a Comissária para a Saúde, Stella Kyriakides, na Comissão de Ambiente, Saúde Pública e Segurança Alimentar do Parlamento Europeu.

A eurodeputada madeirense, que é também Presidente do grupo de trabalho em saúde do Parlamento Europeu, alertou para os “grandes cortes nos serviços de saúde pública” e os efeitos adversos desses cortes durante a pandemia.

A socialista apelou à Comissária Europeia para a necessidade de “garantir mais recursos financeiros, humanos e técnicos adequados para a melhoria dos sistemas de saúde pública” e alertou também para a necessidade de uma “resposta coordenada” e de um “mecanismos de alerta e resposta aliado a uma troca de informação e a um melhor planeamento para a resposta às ameaças em saúde pública”.

Sara Cerdas destacou ainda o papel do Parlamento Europeu na afirmação da União Europeia para a Saúde, frisando que o Parlamento Europeu pediu uma “verdadeira União Europeia para a Saúde e o primeiro passo foi dado pelo Parlamento e pela Comissão” na semana passada.

Por isso, felicitou a Comissão Europeia pelo trabalho que tem desenvolvido neste sentido, mas advertiu que é preciso “continuar a batalhar de modo a garantir uma resposta atempada, coordenada, coesa e que os sistemas de saúde sejam resilientes e capazes de responder a futuras ameaças em saúde”.