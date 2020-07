Ao final da tarde de ontem, pelas 19h40, os Bombeiros Sapadores do Funchal foram a extinguir um incêndio que deflagrou numa habitação no Caminho do Galeão.

O fogo terá começado na sala, mas felizmente foi contido antes de poder provocar dados noutras parte da habitação.

Não há também quaisquer feridos a registar.

Para o local foram mobilizadas três viaturas de combate a incêndios.