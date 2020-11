Portugal ultrapassou hoje os 200.000 casos de infecção

Portugal ultrapassou hoje as 200.000 infeções de covid-19 ao contabilizar 204.664 casos desde o início da pandemia, em março, segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Também a região Norte atingiu hoje mais de 100.000 infeção pelo novo coronavírus, ao totalizar 101.685, registando-se nesta zona metade dos casos de covid-19 verificados no país.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 3.250 mortes e 204.664 casos de infeção pelo novo coronavírus, estando hoje ativos 84.032 casos, mais 2.891 do que na quinta-feira.

Portugal registou hoje o maior número de casos diários de covid-19, ao contabilizar mais 6.653 infeções nas últimas 24 horas.

Depois da região Norte é em Lisboa e Vale do Tejo que se regista o maior número de casos desde o início da pandemia, com 75.014, seguido do Centro (19.134), Alentejo (3.855), Algarve (3.801), Madeira (561) e Açores (561).

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.294.539 mortos em mais de 52,7 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.