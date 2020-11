Lojas Continente iniciam hoje campanha de recolha de alimentos

No Dia Mundial da Generosidade, que se assinala hoje, 13 de Novembro, os supermercados Continente iniciam uma campanha de recolha de alimentos para a Rede de Emergência Alimentar. A iniciativa é feita em parceria com a TVI, a Federação Portuguesa do Futebol e a Laps Foundation, através de uma emissão especial que se realiza durante o dia e apela à participação do público através de uma chamada telefónica que terá um custo de um euros, para além de vales em todas as lojas que representam produtos alimentares.

A Rede de Emergência Alimentar vai beneficiar de 50% dos valores e alimentos angariados e vai canalizar para os Bancos Alimentares, do qual faz parte o Banco Alimentar da Madeira, o valor dos vales vendidos no fim de semana de 28 e 29 de Novembro.

A campanha prolonga-se até 23 de Dezembro e terá ainda outros momentos de comunicação na TVI.