Madeira não pode ser prejudicada na atribuição de apoios

O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira entende que deve haver “um novo modelo de financiamento das Autonomias da Madeira e dos Açores que reforce a solidariedade financeira do Estado com as Regiões Autónomas”, explicou José Manuel Rodrigues no final da audiência com o candidato às Eleições Presidenciais de 2021, João Ferreira, que é eurodeputado do PCP.

O encontro realizado esta tarde no Parlamento madeirense serviu ainda para uma troca de impressões sobre o Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027, da União Europeia, e sobre a “necessidade de não haver a redução de apoios financeiros, à Madeira, aos Açores e às outras Regiões Ultraperiféricas, designadamente no POSEI, que é um programa de ajuda aos abastecimentos das Regiões Ultraperiféricas”, aclarou o Presidente do parlamento madeirense.

A ideia de que as Regiões Ultraperiféricas (RUP) da Europa não podem ser prejudicadas nos próximos anos ganhou força com a pandemia, já que muitas destas regiões dependem do Turismo, o sector que “será uma das últimas áreas económicas a recuperar”, adiantou José Manuel Rodrigues.