GNR identifica suspeito de ter provocado fogo em Montalegre

A GNR identificou um homem de 55 anos suspeito de ter ateado um incêndio florestal em Montalegre, alegadamente provocado por uma máquina utilizada em trabalhos de construção, anunciou hoje aquela força policial.

O incêndio deflagrou pelas 15h30 de terça-feira, em Vilar de Perdizes, concelho de Montalegre, queimou uma área de pinheiros, castanheiros e mato e o seu combate mobilizou cerca de 200 operacionais e vários meios aéreos.

O Comando Territorial de Vila Real disse, em comunicado, que militares do Posto de Montalegre identificaram na terça-feira um homem, de 55 anos, que se encontrava a "efectuar trabalhos de construção, com uso de uma rebarbadora, que terá provocado o incêndio".

A Guarda explicou que, depois de ter sido dado o alerta, os militares deslocaram-se ao ponto de início do incêndio para apurar as possíveis causas, tendo localizado o suspeito que "informou do sucedido".

Os factos foram remetidos para o Tribunal Judicial de Montalegre.

A Guarda Nacional Republicana aproveitou para alertar para que se evitem comportamentos de risco nos espaços florestais e agrícolas e apelou a que, em caso de incêndio, se ligue de imediato para o 112, transmitindo de "forma sucinta e precisa a localização, a dimensão estimada e a forma de acesso mais rápida ao local".