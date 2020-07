Paulo Fontes critica comportamentos de quem deveria dar o exemplo

Paulo Fontes, director do Club Sports da Madeira, e presidente da Comissão Organizadora do Rali Vinho da Madeira, criticou, esta manhã, na antena da TSF-Madeira, alguns comportamentos verificados no Rali da Calheta por pessoas com responsabilidades acrescidas. No seu entender, quem tem de dar o exemplo na aplicação das medidas de segurança à covid-19 devem ser “as pessoas com cargos de responsabilidade na região” e que lamentavelmente “estiveram na Calheta e não usaram mascara”.

As declarações foram proferidas esta manhã durante o programa ‘Bola no Ar’.

Paulo Fontes salientou que o povo português “está sempre a espera da proibição” e não colabora a não ser que seja por imposição. “Não temos essa atitude responsável de colaborar sem ser através de imposição”, lamentou, frisando que procuramos sempre o facilitismo.

“Quando se olha para pessoas com responsabilidade que não respeitam uma simples recomendação de usar máscara, achamos que também não temos de a usar”, adverte, acusando médicos, deputados, governantes e pessoas ligadas à saúde de terem estado na Calheta com “uma postura cívica condenável”, descartando a protecção facial, quando “deveriam ser os primeiros a dar o exemplo”.

Dada à impossibilidade de colocar um graduado da PSP ao lado de cada pessoa, deixa um apelo a quem tem cargos de responsabilidade para que use máscara, dando um bom exemplo à comunidade.