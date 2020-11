Mortes causadas por minas e resíduos de guerra voltam a aumentar

O ano de 2019 foi o quinto em que se verificou um aumento do número de mortes causadas por minas terrestres, restos de munições e outros resíduos explosivos de guerra, revela o relatório Monitor de Minas 2020 hoje divulgado.

No ano passado, foram registadas 5.554 vítimas de minas ou resíduos explosivos de guerra, das quais 2.170 pessoas morreram, 3.357 ficaram feridas e 27 tiveram destino desconhecido, adianta o documento.

Apesar de o total de vítimas em 2019 ter sido menor dos que as 6.897 contabilizadas em 2018, o número foi 60% maior do que o de 2013, quando os registos apontaram para 3.457 vítimas.

O contínuo crescimento das vítimas de minas e resíduos explosivos desde 2014 é consequência, segundo os investigadores, de conflitos armados e intensivos em vários países do mundo, que fazem uso em grande escala de minas improvisadas.

Desde meados de 2019 até outubro deste ano, o Monitor de Minas confirmou o uso de minas antipessoal pelas forças governamentais de mais um país, o Myanmar (antiga Birmânia), que não assinou a Convenção sobre a Proibição do Uso, Armazenamento, Produção e Transferência de Minas Antipessoais e sobre a sua Destruição, mais conhecida como Tratado de Ottawa.

Mas as minas antipessoais foram sobretudo usadas por grupos armados não estatais, como aconteceu, de acordo com o relatório, pelo menos no Afeganistão, na Colômbia, na Índia, na Líbia, em Myanmar e no Paquistão.

Além disso, os investigadores receberam alegações não confirmadas de uso de minas antipessoais por grupos de guerrilha em países como o Burkina Faso, Camarões, Chade, Egito, Mali, Níger, Nigéria, Filipinas, Somália, Síria, Tunísia, Turquia e Iémen.

A maioria das vítimas (80%) de minas e resíduos explosivos de guerra foram civis, refere o documento, acrescentando que, no ano passado, as crianças representaram 43% de todas as vítimas civis em que a idade era conhecida.

O monitor alerta ainda que havia, em outubro passado, 60 Estados e territórios contaminados por minas antipessoal, incluindo 33 membros que assinaram a Convenção.

Além disso, três Estados que fazem parte do acordo para acabar com as minas devem esclarecer a extensão da contaminação residual, adiantam os investigadores, apontando a Argélia, o Koweit e Nicarágua, e outros países-membros terão de fornecer informações relativamente a suspeitas de contaminação por minas improvisadas: Burkina Faso, Camarões, Mali, Nigéria e Tunísia.

Também a Mauritânia, que se declarou livre de minas em 2018,

relatou este ano ter encontrado novas contaminações relativas ao conflito no Saahara nos anos 1970.

Os investigadores acreditam que contaminações massivas com minas antipessoais (definidas pelo Monitor como áreas de mais de 100km2) existem em 10 Estados-membros da Convenção: Afeganistão, Bósnia e Herzegovina, Camboja, Croácia, Etiópia, Iraque, Tailândia, Turquia, Ucrânia e Iémen.

Apesar de a limpeza e desminagem de territórios de vários países ser contínua, este ano as operações tiveram de ser "temporariamente suspensas devido a restrições relacionadas com a covid-19", admitem os investigadores no relatório, adiantando que a suspensão afetou sobretudo Arménia, Bósnia e Herzegovina, Chade, Colômbia, Líbano, Peru, Senegal, Vietname e Zimbábue, além de zonas do Kosovo e do Saara Ocidental e as Ilhas Falkland/ Malvinas.

No ano passado, a maior limpeza de áreas minadas foi alcançada no Afeganistão, Camboja, Croácia e Iraque, que, no seu conjunto, responderam por 86% de toda a desminagem registada no ano.

O Chile tornou-se, no início de 2020, o mais recente Estado-membro da convenção a declarar a conclusão da limpeza de todas as áreas minadas.