Investimento na Costa Norte é “sinal de confiança”

O Grupo Parlamentar do PSD dinamizou, esta manhã, uma visita ao Calamar Hotel, em São Vicente, empreendimento que foi recuperado há um ano e contempla a vertente de alojamento, um restaurante e um bar de apoio ao complexo balnear ali existente, tendo criado 27 postos de trabalho.

Para o Deputado Guido Gonçalves, “este é somente um exemplo do investimento de privados no norte da ilha, pois importa referir que existem, neste momento, outros empresários a investir na costa norte, em alojamento e restauração”, referiu o social-democrata, destacando “as boas políticas executadas pelo Governo Regional” que permitiu o crescimento da economia durante vários anos e que hoje tem permitido aos empresários do norte “resistir às consequências da pandemia”, sem encerrar empresas.

Por isso, o Grupo Parlamentar do PSD entende que "paralelamente a este investimento privado, deve o Governo Regional continuar a executar projectos estruturantes para a costa norte, que vão ao encontro das aspirações dos empresários que investem nesta zona da ilha".