Incomparável Benfica

Escrevo esta crónica depois de 3 horas e 40 minutos na fila do Estádio da Luz para votar. Não sei por isso, ainda, quem ganhou e quem perdeu. Pouco interessa, na verdade. Chego a casa emocionado, mesmo tanto tempo em pé numa fila que começava nos prédios do Alto dos Moinhos e que contornava o Estádio até ao viaduto do Colombo voltando aí para trás, subindo a rampa e dando mais meia volta ao recinto até chegar ao pavilhão junto ao Museu onde por fim votei. Não me sinto cansado, quem corre por gosto não cansa, costumam dizer. É de uma dimensão que não se explica, este colosso que alguém dizia à poucos dias ser um País dentro do próprio País. Uma multidão ordeira, civilizada, cheia de um amor que nos consome cá dentro e explode de entusiasmo e que não se detém faça chuva ou faça sol e que nos impele a largar tudo, a seguir em frente e a gritar bem alto até nos faltar a voz.

A dimensão do Benfica não se explica. É incomparável. E o sentimento que a percorre não se descreve, porque é único. Não tem paralelo. Gente de toda a parte, entusiasmo nos quatro cantos do Mundo, mobilizados num sinal de pujança e vitalidade. Dizem que somos o clube do povo. Concordo. De todas as classes sociais, de todos os credos e raças. Aqui não há distinção. Somos nós ou os outros. Somos nós sempre preparados para apoiar nos momentos mais difíceis e nas condições mais adversas. Pessoas trabalhadoras que abdicam sabe Deus de quanto para pagar as suas quotas, para comprar um bilhete, para assinar uma mensalidade da televisão. Que trazem na camisola o esforço do seu valor. Que par muitos simboliza o melhor que têm, aquilo a que se agarram quando as coisas correm mal e que naqueles 90 minutos se conseguem esquecer dos problemas. Uma terapia que faria inveja a qualquer psicólogo.

O que se passou nestas eleições ultrapassa qualquer candidato, nome, ou posição social. É de uma grandeza que faz parar Portugal. Que mexe com a Lusofonia e que discorre por toda a parte. Quem nunca esteve na Luz não conseguirá sequer algum dia imaginar. A força e o poder do vermelho e branco que nos tinge o corpo e resvala para uma pele arrepiada que rebenta a cada golo. Uma vontade de saltar lá para dentro, de submeter cada adversário a uma lei que nos define. Assistir a um jogo é levar as emoções ao limite, é extravasar a loucura que temos cá dentro e testar os limites do amor profundo que temos para dar a algo ou a alguém. É um fogo em forma de gente, uma chama imensa que nos parece transportar para uma época de Deuses imortais. Mas é também o orgulho de sentir que pertencemos a algo que é único, que deixa repletos de inveja os nossos adversários e que nos faz nas vitórias e nas derrotas, maiores do que os outros, mais inteiros e profundos. É por isso tão fácil de explicar que seja tão difícil para um jogador jogar com aquele Estádio vazio, sem uma massa associativa que faz dos fracos fortes e que agiganta qualquer que pise aquele relvado mítico vestido com o manto sagrado.

A nossa vitória maior é aquilo que temos de mais sincero. Que não conseguimos esconder. Que não dá para fingir. Esta história feita de jogadores tremendos que aprendemos a colar nas paredes do nosso quarto ou a colecionar nas cadernetas. Viver com o Benfica cá dentro é ter a alma imensa sempre pronta a largar tudo a cada toque. A paixão que nos galvaniza. A luz intensa que nos guia e nos faz sempre acreditar. Como dizia o jornalista francês Laurent Moisset em 1991 num artigo para a prestigiada France Football “O Benfica é eterno. Eles não conhecem fenómenos de erosão que possam fazer perigar as suas fundações mais seguras. Eles sabem sempre renovar a sua imagem. O Benfica é uma lenda.”. É de uma intensidade que nos leva do choro à gargalhada, do abraço ao desespero em poucos segundos. O Benfica é um fenómeno de que não se evapora. Que cresce a cada momento, que nos ensina a nunca desistir e que vale a pena acreditar. Somos nós que carregamos o Benfica. Somos nós sócios e adeptos a sua alma, o seu coração. Fazer parte desta mística e poder passá-la aos mais novos é de uma responsabilidade tremenda mas é também de uma magia extraordinária. O Benfica somos nós em estado puro. É isso que o faz tão especial. Por isso somos tão fieis. Esse é o nosso segredo e a nossa força.