Imprensa nacional à Benfica

O Benfica que somou ontem o quarto triunfo em quatro jogos, ao vencer fora o Rio Ave por 3-0, consegue o primeiro pleno de 12 pontos em quatro jornadas da I Liga portuguesa de futebol desde 2002/03.

No regresso de Jorge Jesus, e depois de falhar o primeiro grande objetivo da época, a entrada na Liga dos Campeões, os 'encarnados' estão perfeitos no campeonato, pois já tinham batido fora o Famalicão (5-1) e, na Luz, o Moreirense (2-0) e o Farense (3-2).

Em Vila do Conde, a principal figura foi o internacional alemão Luca Waldschmidt, que marcou os dois primeiros golos, aos seis e 45+4 minutos. O terceiro tento foi apontado pelo médio brasileiro Gabriel, aos 84.

A série havia começado em Famalicão, em 18 de setembro, com um 5-1 selado por Waldschmidt, também a dobrar, o brasileiro Everton, o espanhol Grimaldo, de livre direto, e Rafa. Formado na Luz, Guga reduziu já após os cinco golos 'encarnados'.

Depois, Rúben Dias, que, entretanto, partiu para o Manchester City, e Seferovic selaram o 2-0 ao Moreirense, e Pizzi e um 'bis' do suíço decidiram o embate com os algarvios.

Com quatro triunfos em quatro jogos, o Benfica precisa de recuar a 2002/03 para encontrar um registo semelhante: então, sob o comando de Jesualdo Ferreira, bateu Marítimo (3-0 na Luz), Beira-Mar (2-0 em Aveiro), Moreirense (3-2 em Moreira de Cónegos) e União de Leiria (3-1 na Luz).

Depois dessa temporada, há 18 anos, o melhor que as 'águias' tinham conseguido era somar três vitórias e um empate, o que aconteceu sete vezes, em 2004/05, 2009/10, 2011/12, 2014/15, 2016/17, 2017/18 e 2018/19.

Na anterior passagem de Jorge Jesus, o Benfica empatou 1-1 na receção ao Marítimo, na primeira jornada (2009/10), 2-2 no reduto do Gil Vicente, também na primeira (2011/12), e 1-1 com o Sporting, na terceira (2014/15).

Por este feito, o Benfica está em destaque nos jornais nacionais de hoje:

Correio da Manhã:

- "253 ventiladores ainda sem inspeção: Pico da pandemia chega com caos na saúde"

- "Rio Ave-Benfica (0-3): Classe alemã embala Benfica"

- "Novas imagens da polémica: Quem é o VAR que 'tramou' o Sporting?"

- "Desilusão no FC Porto: Anderson é o alvo de Sérgio Conceição"

- "Venerável em fevereiro: Católicos já podem rezar à irmã Lúcia"

- "Tribunal: Cristina pede mais tempo para se defender da SIC"

- "Sondagem: Bloco sobe, CDU cai"

- "Última hora: Salvaterra de Magos: Assassinada dentro de casa"

- "Segurança: Fábricas de armas alimentam terrorismo"

- "Novo Banco: Auditoria à empresa de Vieira volta a atrasar"

- "Predador do jet set: Deu mota a menor para calar abusos"

Público:

- "Colégios com apoio do Estado sofrem razia nos tribunais"

- "Eleições EUA: Trump ou Biden? Retrato da desunião americana -- Como Trump fortaleceu a China"

- "Três festas Erasmus causaram maioria dos contágios no superior"

- "Portugal ganha armas contra fraude fiscal na UE"

- "'Não precisamos de desmatar a Amazónia para fazer pecuária' [ministra da Agricultura do Brasil]"

- "Futebol: Benfica vence Rio Ave e foge na liderança da Liga"

- "Literatura: Lições da Feira de Frankfurt: a pandemia não matou a leitura, mas está a mudá-la"

- "Lisboa: Uma década de programa BIP/ZIP 'a fazer cidade para quem lá vive'"

Jornal de Notícias:

- "Cinco profissionais de saúde agredidos por dia"

- "Rede usou bancos portugueses para lavagem de dinheiro do crime ao longo de quatro anos"

- "Estreia: Mais de 700 alunos dos cursos profissionais no Superior"

- "Covid: Número de doentes internados volta ao nível de abril"

- "França: Homicídio de professor leva milhares às ruas"

- "Rio Ave 0-3 Benfica: Águias aceleram na frente"

- "Giro de Itália: João Almeida sofre, mas mantém liderança"

- "Fórmula 1: Lotação reduzida na corrida de Portimão"

- "Há centros a marcar vacina da gripe para dezembro"

- "Metro: Linha de Gaia vai custar 1,5 milhões em expropriações"

Jornal i:

- "Covid-19 ganha terreno no Norte"

- "Marcelo faz radiografia da resposta à pandemia antes de decidir sobre estado de emergência"

- "Semana decisiva para o novo Orçamento do Estado"

- "Temos direito ao luto pela morte de um animal de estimação?"

- "Bairro Amarelo: IHRU prometeu janelas a Soraia, mas ainda não chegaram"

- "Finanças pessoais: O mundo dos cartões de crédito"

- "PSP fez a maior apreensão de cocaína da década: valia três milhões"

- "'Nunca prescindiríamos do Doclisboa como um lugar de encontro' [diretores]"

Negócios:

- "Entrevista, Miguel Almeida, CEO da NOS: Regulação do 5G prevê 'expropriação a favor de fundos predadores'"

- "Sacyr Somague vende operação em Angola"

- "Imobiliário pede período transitório de um ano no limite aos 'vistos gold'"

- "Orçamento: Governo deu mais dados a Bruxelas do que aos deputados"

- "Sondagem: Braço de ferro com Costa reforça Bloco de Esquerda"

- "Exportações: Prémios distinguem aposta internacional"

- "Alexandra Leitão: Progressão das carreiras gerais devem ser 'um pouco mais rápidas'"

Record:

- "Rio Ave-Benfica (0-3): Águia dispara: Quarto triunfo em quatro jornadas e cinco pontos de avanço"

- "Sporting: Revolta: Nova imagem reacende polémica do clássico"

- "FC Porto: Conceição puxa pelos reforços"

- "Volta a Itália: João Almeida herói na montanha"

- "V. Guimarães: Covid faz mais duas baixas: Sacko e Mumim também falham Boavista"

O Jogo:

- "Águia descola: Encarnados vencem em Vila do Conde e cavam diferença de cinco pontos na frente"

- "Volta a Itália: Heroico: João Almeida sofreu, mas segurou a rosa"

- "FC Porto: O melhor Pepe não faz milagres"

- "Sporting: Arbitragem continua na mira do leão"

- "Braga: Corrida aos bilhetes"

A Bola:

- "Soma e segue: Águia cheia de personalidade deixa concorrência a cinco pontos"

- "Sporting: As sequelas do clássico"

- "FC Porto: O pior arranque com Conceição"

- "Giro: João Almeida sofre, mas resiste"