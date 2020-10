Mariana e Cláudia em destaque no andebol nacional

O balanço à realização das três primeiras jornadas do Campeonato Nacional da I Divisão de andebol em seniores femininos, não podia ser melhor para as internacionais, Cláudia Aguiar, do Club SportsMadeira e Mariana Azevedo, do Madeira Andebol SAD.

Estas duas andebolistas seguem curiosamente a par na segunda posição na lista das melhores marcadoras na prova.

Com três jogos disputados Mariana e Cláudia somam um total de 17 golos apontados cada uma, estando com uma média de 5.7 golos por partida, um facto que neste contexto de arranque de temporada é sempre importante.

Já na liderança doas melhoras marcadores está a jogadora do Maiastars, Souad Feraoune com 20 golos.