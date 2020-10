Cargueiro registado na Madeira colide com navio militar grego e parte-o ao meio

O porta-contentores ‘Maersk Launceston’, inscrito no Registo Internacional de Navios da Madeira (MAR), colidiu ontem, no porto de Pireu, Grécia, com um navio draga-minas grego ‘HS Kallisto’, que, devido à violência do embate, se quebrou e ficou separado em duas secções. Dois dos 27 tripulantes da unidade militar grega ficaram feridos no incidente, mas sem gravidade.

Entretanto, as duas secções que restam do ‘HS Kallisto’ foram rebocadas para uma base naval. Já o ‘Maersk Launceston’, que sofreu danos de menor gravidade, está fundeado ao largo do porto do Pireu, a aguardar o desenvolvimento das investigações do acidente. Este navio pertence ao armador alemão Essberger e por estar registado na Madeira tem a bandeira portuguesa.