Navio usado nos resgates a refugiados chega amanhã à Madeira

Tem chegada prevista esta quarta-feira de manhã ao Porto do Caniçal, o famoso navio ‘Aquarius Dignitus’, que nos últimos quatro anos esteve envolvido em várias acções de resgate de migrantes e refugiados no Mar Mediterrâneo.

Proveniente de Lisboa – saiu na tarde do último domingo – o navio é esperado ao amanhecer desta quarta-feira no Cais sul do Porto do Caniçal, onde deverá permanecer até meio da tarde de quinta-feira. A partida para mar alto - com destino incerto - está programada para as 16 horas desta quinta-feira.

Construído em 1976 para a Guarda Costeira Alemã como navio de pesquisa, o Aquarius Dignitus – inicialmente com o nome ‘Aquarius’ e posteriormente ‘Aquarius 2’ - passou nos últimos anos a ser classificado como navio de busca e salvamento, depois de a partir de 2016 ter sido muito utilizado para resgatar refugiados e migrantes que tentavam a sua sorte no Mar Mediterrâneo. Fretado e operado nos últimos quatro anos por ONGs como navio de resgate para migrantes e refugiados que fazem a travessia do Mediterrâneo desde o Norte de África, nomeadamente da Líbia para a Itália, tem capacidade para acomodar 25 tripulantes mas pode transportar centenas de ‘passageiros’ (migrantes) no convés.

Em Fevereiro de 2016 o navio foi fretado pela ONG humanitária SOS Méditerranée para operar no resgate em mar aberto e apoio aos migrantes que atravessavam o Mar Mediterrâneo. Patrulhou as águas em redor da Sicília, Lampedusa e perto da costa líbia, tendo prestado ajuda a mais de 10 mil migrantes.

Em Junho de 2018, quando transportava 629 migrantes do Sudão e Bangladesh salvos do mar, foi impedido de entrar na Itália e em Malta. Acabaria por atracar no porto de Valência, em Espanha. Não teve a mesma sorte dois meses depois, quando viu Espanha recusar a entrada do navio que então transportava 141 migrantes da Eritreia e da Somália.

Com 77 metros de comprimento por 11,75 metros de largura e 5,6 metros de calado, o navio navega actualmente com bandeira da Libéria.