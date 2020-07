Sismo de magnitude 2.2 registado hoje na Região da Madeira

Um sismo de magnitude 2.2 na escala de Richter com epicentro a cerca de 40 quilómetros de profundidade foi registado esta manhã (10:54) na área de referência da Região da Madeira, mais precisamente a Nordeste do Arquipélago da Madeira, mas já praticamente nos limites geográficos da Região, ou seja, sensivelmente a ‘meio caminho’ entre o Porto Santo e o Sul de Portugal Continental.

O longínquo abalo que apenas foi detectado pelos sismógrafos da rede sísmica do IPMA, de acordo com as coordenadas da sua localização, teve epicentro a mais de 500 quilómetros de distância do Funchal.