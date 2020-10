Seis propostas para ficar com escavação do novo hospital

Foram apresentadas seis propostas entre 18 milhões 860 mil euros e os 27 milhões 979 977 mil euros no concurso lançado pelo Governo Regional, e que terminou ontem, para aos trabalhos de escavação e de contenção periférica para a obra do novo hospital do Funchal.

As seis propostas foram apresentadas pelos seguintes concorrentes, que totalizam 10 empresas de construção civil e obras públicas:

· Socicorreia – Engenharia, S.A.;

· Alexandre Barbosa Borges, S.A.;

· Sacyr Somague, S.A.;

· Afavias – Engenharia e Construções, S.A.;

· ETERMAR – Engenharia e Construção S.A. / Constructora San José, S.A. / HCI – Construções S.A. / Alves Ribeiro, S.A.;

· Tecnovia Madeira, Sociedade de Empreitadas S.A. / Teixeira Duarte – Engenharia e Construções, S.A.

A secretaria regional dos Equipamentos e Infraestruturas avança que duas empresas referiram que, mesmo estando interessadas na empreitada não entregaram propostas uma vez que não conseguiram enquadrar no preço base do procedimento. É o caso das empresas Ramalho Rosa Cobetar, Sociedade de Construções, S.A. e da Lena Engenharia e Construções, S.A.

O Júri do procedimento inicia esta quarta-feira a análise das propostas submetidas à concorrência, com finalidade a apresentação, ao Governo Regional, de uma proposta de ordenação das mesmas, tendo por base o critério de adjudicação previamente definido, o de melhor preço/qualidade.

O Governo regional lançou o concurso ‘Hospital Central da Madeira – 1ª fase - Escavação e contenções periféricas’ no passado dia 24 de setembro,