6,2 milhões em contratos para travar covid-19

Despesas com alojamento e com a testagem de passageiros são as que levam a maior fatia do investimento no segundo semestre do ano.

É esta a notícia que faz a manchete da edição de hoje do nosso matutino.

O DIÁRIO de hoje destaca vários temas de desporto começando com as modalidades que temem efeito ‘desastroso’ a curto prazo. Intenção do Governo Regional de obrigar a testar por duas vezes os atletas não profissionais pode levar à exclusão dos clubes das competições.

Já no desporto-rei o Nacional rejeita público nos estádios. O presidente alvinegro, Rui Alves discorda da posição defendida pelo Marítimo, uns dias antes do grande dérbi madeirense marcado para sábado no Estádio do Marítimo.

Na página 2 e em destaque nas freguesias referência para a Pista de patinagem que avança em Novembro nos Prazeres.

Por último e não menos importante, a falta de máscara ainda não dá multa na Região. Ao contrário do que já acontece no continente, na Região as coimas só podem ser aplicadas após regulamentação própria.

Tudo isto para ler e muito mais com o seu DIÁRIO de Notícias no dia de hoje.

Pode ainda acompanhar toda a actualidade informativa, ao longo do dia, através do www.dnoticias.pt para saber o que se passa na região, no país e no mundo.