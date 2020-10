Pandemia é tema do próximo debate com o Governo Regional no parlamento

O próximo debate mensal com a presença do Governo da Madeira na Assembleia Regional está agendado para 05 de novembro e será sobre o tema da pandemia da covid-19, anunciou hoje o presidente do parlamento.

"O próximo debate mensal com o Governo Regional ficou aprazado para 05 novembro e será sobre a situação epidemiológica na Região Autónoma da Madeira, por sugestão do parlamento regional", informou o centrista José Manuel Rodrigues após a reunião da Conferência de Representantes dos partidos com assento na Assembleia Legislativa deste arquipélago.

O responsável do parlamento insular salientou que sendo esta uma nova sessão legislativa, compete à Assembleia Regional "escolher o tema para debate neste dia 05 de novembro".

"E será sobre a pandemia, a situação da região, controlo sanitário e as medidas que a região tem tomado para se salvaguardar do avanço desta pandemia", complementou.

José Manuel Rodrigues declarou ainda que os representantes do PSD e CDS, partidos que integram o Governo da Madeira de coligação, rejeitaram uma proposta apresentada pelo deputado único do PCP que visava a realização de um debate com urgência sobre "o agravamento da situação socioeconómica provocada pela pandemia".

"Foi rejeitado com o argumento que no próprio dia 05 de novembro os deputados da oposição poderão por questões económicas e sociais a propósito da pandemia no debate mensal com o Governo Regional", argumentou.

De acordo com os últimos dados revelados domingo pelo Instituto de Administração de Saúde da Madeira (IASAÚDE) a região registava oito novos casos de covid-19, duas recuperações, 130 infeções ativas e estavam sinalizadas 49 situações suspeitas em estudos.

A Conferência de Representantes dos Partidos da Assembleia da Madeira decidiu ainda agendar para 07 de maio do próximo ano a realização do plenário do Parlamento Jovem, no qual participam estudantes do 3.º ciclo das escolas da região.