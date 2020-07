Barco de turismo sabotado no cais da Ribeira Brava

O barco, frisa o empresário da embarcação 'Marcio's', foi um investimento com um parceiro de negócio que ascendeu a 40 mil euros há pouco mais de um mês e estava em plena época alta. Uma vez que muitos madeirenses optaram por fazer férias na ilha, a procura pelos seus serviços vinha sendo crescente.

Márcio Fernandes refere ainda que a Polícia Marítima tomou conta da ocorrência e levantou um auto da denúncia de vandalismo e danos contra a propriedade, claramente notória nas fotos, sobretudo porque as cordas eram novas e adequadas ao uso e têm corte 'perfeito' por objecto cortante.

O jovem empresário conta que foram alertados ao raiar da manhã de ontem por um pescador e, quando chegaram ao cais da Ribeira Brava onde o barco fica na água - a infraestrutura está em obras e, por isso, as embarcações ficam ao largo -, este já tinha sido acostado, tendo depois sido içado para terra. Ai foi possível perceber os danos (ver fotos). O casco metia água, as hélices estavam partidas e as cordas (dupla) estavam cortadas.

Enquanto decorrem os procedimentos legais e a procura por accionar os seguros, os empresários não querem ficar parados e procuram alugar outra embarcação de substituição.