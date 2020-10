MAR ganha 14 navios

O Registo Internacional de Negócios da Madeira ‘ganhou’ mais 14 navios. Na manchete do DIÁRIO desta segunda-feira, saiba que um armador internacional regista na Madeira uma frota de cruzeiros que promove expedições no Ártico e vem recrutar pessoal da hotelaria para trabalhar a bordo.

Na mancha fotográfica o destaque vai para o jogo entre o Marítimo e o Moreirense. Marítimo só conseguiu reduzir (2-1) ao cair do pano em Moreira de Cónegos, somando a segunda derrota consecutiva. O clube volta a defender a retoma gradual dos sócios ao estádio dos Barreiros.

Outro dos assuntos que faz a nossa ‘Primeira Página’ está relacionado com o Ecotrail. Um evento desportivo organizado pelo DIÁRIO em parceria com a Câmara Municipal do Funchal. “O maior evento na Madeira desde o início da pandemia”, dizem os responsáveis, que também dão nota do cumprimento escrupuloso das recomendações das autoridades de saúde.

Nesta matéria da saúde, o presidente do Instituto de Administração da Saúde vem dizer que a perspectiva de catástrofe impõe “medidas duras”. A Autoridade de Saúde da Madeira admite endurecer restrições perante surto de Covid-19 na Região. Ontem contaram-se mais 8 novos casos positivos. Quase meia centena é o número de casos em estudo.

Na entrevista, Jaime Ramos, conhecido ex-político, vem falar sobre as empresas e os apoios. “Discordo que haja fundos perdidos para as empresas”, diz o presidente da ASSICOM, que denuncia que alguns apoios serviram para comprar hotéis lá fora.

