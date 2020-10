Consequências da actual situação pandémica na vida das pessoas em debate

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos organiza, no próximo dia 29 de Outubro, pelas 15 horas, a II Edição do Fórum de Intervenção Social que será dedicado ao tema 'Perspectivas no Mundo COVID'. O fórum decorrerá online com recurso à plataforma ZOOM.

Esta iniciativa irá abordar as consequências da actual situação pandémica na vida das pessoas.

'Perspectivas no Mundo COVID', contará com um painel de convidados que conduzirão a uma reflexão sobre a intervenção social na actualidade, uma vez que o alarme da emergência social ‘tocou’ em uníssono com o da emergência sanitária.

O primeiro painel, dedicado ao papel das autarquias em situação de emergência social, lançará o olhar sobre as cercas sanitárias impostas aos municípios de Ovar e de Câmara de Lobos, contando com intervenções de Salvador Malheiro, Presidente da autarquia de Ovar e Pedro Coelho, Presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, seguindo-se um momento de debate moderado por André Rebelo, Vice-presidente do Instituto de Segurança Social da Madeira.

A iniciativa contará também com a intervenção de Cristina Vieira, Universidade Aberta, que abordará a temática 'Tempos de COVID: serão 'estados' de excepção?', com enfoque nas novas formas de intervenção social.

A última conferência lançará o olhar sobre 'A População sem-abrigo em tempo de pandemia', na perspectiva de Sílvia Ferreira, directora técnica do CASA- Centro de Apoio aos Sem-abrigo.

A participação no evento é gratuita, mas carece de inscrição prévia, para participação nos momentos de debate através do link.

As pessoas que não se inscreverem podem acompanhar a transmissão integral da II Edição do Fórum de Intervenção Social através da página de Facebook da autarquia.