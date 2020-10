Benfica defronta Belenenses às 20h15 com defesa no foco dos treinadores

O líder Benfica, com 12 pontos, recebe esta segunda-feira (dia 26 de Outubro) o Belenenses SAD, que é 14.º, com cinco pontos, no Estádio da Luz, em Lisboa, às 20h15. O jogo da quinta jornada da I Liga de futebol terá arbitragem de Rui Costa, da associação do Porto.

A defesa foi um dos aspectos centrais focados pelos treinadores de ambas as equipas na conferência de imprensa de antevisão da partida.

Linha defensiva do Benfica é uma das maiores preocupações de Jorge Jesus

A linha defensiva da equipa de futebol do Benfica é, actualmente, uma das maiores preocupações de Jorge Jesus, admitiu ontem o técnico na antevisão do encontro da 5.ª jornada da I Liga.

O treinador dos 'encarnados' lembrou que todas as equipas "vão ficando mais fortes" à medida que o calendário avança e que "o Benfica não vai fugir à regra", mas reconheceu que a defesa é um ponto onde a equipa precisa de "crescer mais".

"Defensivamente, é um ponto onde eu me debato muito com os meus jogadores. É tão importante não sofrer como marcar e, portanto, estamos a trabalhar neste aspecto".

No entanto, Jesus frisou que existem algumas atenuantes para o comportamento defensivo abaixo das suas expectativas, entre as quais a lesão de André Almeida, que vai ficar de fora até ao final da época, e a saída de Ruben Dias para o Manchester City.

"Tivemos de mudar a estrutura dos centrais, o lateral... Parecendo que não, mexeu com os automatismos da equipa e este jogo na Polónia foi um indicador disso. Notou-se que tenho de trabalhar mais a última linha".

Ainda sobre a linha defensiva, Jesus voltou a abordar a possibilidade de utilizar um esquema de três defesas centrais, lembrando que é "um apaixonado" dessa formulação tática, mas advertiu que essa possibilidade se tornou mais remota com a lesão de André Almeida, que era "uma das pedras fulcrais" para fazer isso.

De resto, o 3-4-3 é um esquema que "muitos treinadores em Portugal estão hoje pôr em prática nas suas equipas", entre os quais Petit, que orienta o adversário dos 'encarnados'.

"Daquilo que vejo, [o Belenenses SAD] é uma equipa bem trabalhada, que não é fácil de bater. É uma equipa defensivamente muito forte. E o Petit é um bom treinador, foi um antigo jogador, tem essa vantagem de olhar para o jogo e ver as coisas com outros olhos, portanto vai ser um jogo extremamente difícil".

Para o jogo Jorge Jesus chamou Samaris e reduziu a convocatória a 21 futebolistas.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Vlachodimos e Helton Leite.

Defesas: Nuno Tavares, Vertonghen, Jardel, Otamendi, Grimaldo e Gilberto.

Médios: Julian Weigl, Samaris, Diogo Gonçalves, Pizzi, Gabriel, Taarabt, Pedrinho, Rafa e Everton.

Avançados: Seferovic, Waldschmidt, Darwin e Gonçalo Ramos.

Petit quer manter consistência defensiva do Belenenses SAD diante do Benfica

Por seu turno, o treinador do Belenenses SAD, Petit, sublinhou ontem a necessidade de manter a consistência defensiva diante do líder Benfica, sabendo que, "ao mínimo erro, pode ser fatal", na quinta jornada da I Liga portuguesa de futebol.

"[O Benfica] É uma equipa que vem fazendo muitos golos, a nível interno e europeu. Também temos estado com muito boa consistência em termos defensivos. Sabemos que, ao mínimo erro, pode ser fatal. Têm criado muitas oportunidades, mas esperamos anular os pontos fortes e fazer o nosso jogo com uma ideia e identidade própria".

Em conferência de imprensa de antevisão à partida, Petit lamentou as lacunas recentes da sua equipa na finalização, considerando este "um jogo completamente diferente, contra uma equipa forte em termos ofensivos, com processos bem definidos, dinâmicas boas e jogadores individuais que podem resolver uma partida".

"São 11 contra 11 e tudo pode acontecer. Esperamos conseguir o objectivo, que é conquistar os três pontos", afirmou, tendo desejado que as duas equipas se apresentem na máxima força, pois "o futebol é espetáculo", faltando apenas o público nas bancadas.

Apesar de ver "um Benfica diferente de épocas anteriores", o técnico do Belenenses SAD estudou a formação 'encarnada' e apontou as principais mudanças no jogo da equipa orientada por Jorge Jesus.

"É uma equipa mais pressionante, que mete muitos jogadores no meio-campo das equipas adversárias, que trabalha com seis ou sete jogadores na fase de pressão. É uma equipa perigosa quando ganha as segundas bolas e, quando a perde, tem uma pressão muito grande, muito rápida a sair para o ataque. Faz muitos golos em transição, em cinco ou seis segundos conseguem estar em zonas de finalização".

Contudo, o treinador, que representou o Benfica como jogador, entre 2002/03 e 2007/08, ressalvou que o Belenenses SAD vai procurar "criar algumas situações", não fugindo das próprias ideias.

"É normal que, quando têm um processo ofensivo muito grande, haja mais transição das equipas adversárias. Têm de arriscar mais, chegam com mais gente à área, é uma equipa intensa. Estamos preparados para o Benfica em termos ofensivos, mas também temos a nossa identidade. Esperamos um grande jogo de futebol".

O defesa central Pedro Álvaro, emprestado pelas 'águias', não pode ser opção para a partida, vendo assim adiada a estreia na I Liga, com Petit a continuar a não poder contar com os lesionados Gonçalo Silva, Eduardo Kau, Chima Akas e Nilton Varela.

Programa e resultados da quinta jornada:

- Sexta-feira, 23 out:

Tondela -- Portimonense, 1-0

- Sábado, 24 out:

Nacional - Paços de Ferreira, 1-1

Santa Clara - Sporting, 1-2

FC Porto - Gil Vicente, 1-0

- Domingo, 25 out:

Farense - Rio Ave, 0-1

Moreirense - Marítimo, 2-1

Famalicão - Boavista, 2-2

Vitória de Guimarães - Sporting de Braga, 0-1

- Segunda-feira, 26 out:

Benfica - Belenenses SAD, 20h15