Exército britânico assume controlo de petroleiro no Canal da Mancha

O exército do Reino Unido assumiu o controlo do petroleiro ancorado no Canal da Mancha, onde havia relatos de sete passageiros clandestinos a bordo que se tornaram violentos.

O presidente do Comité de Defesa da Câmara dos Comuns, Tobias Ellwood, confirmou a ação numa entrevista à BBC, revelando que não há registo de feridos e que os passageiros foram detidos.

O incidente no navio-tanque 'Nave Andromeda', registado na Libéria, foi dado como resolvido hoje à noite. A Guarda Costeira enviou dois helicópteros para o local e as autoridades impuseram um cordão de segurança de três milhas em redor do navio.

Um porta-voz da proprietária do 'Nave Andromeda' descreveu a situação como um "incidente de segurança" envolvendo passageiros clandestinos e garantiu que o navio não tinha sido sequestrado.

A polícia britânica foi informada que os passageiros clandestinos fizeram "ameaças verbais" à tripulação, não tendo sido reportados feridos.

Uma rádio local tinha inicialmente noticiado a possibilidade de uma tentativa de pirataria a bordo de um navio registado na Libéria e que transportava 42 mil toneladas de petróleo bruto.

Segundo a Sky News, o 'Nave Andromeda' deixou Lagos, na Nigéria, em 06 de outubro e deveria ter aportado em Southampton, Inglaterra, às 10:30 de hoje, segundo informação disponível no site MarineTraffic.com, que permite acompanhar a deslocação de navios.

Dados mostram que o navio estava, pelas 10:00, a circular numa área cerca de cinco milhas a sudeste de Sandow, na Ilha de Wight.