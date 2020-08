É importante “libertar” os serviços administrativos das escolas para os casos prioritários

As escolas secundárias da Região anunciaram hoje os resultados dos exames nacionais 2020. Resultados esses que levaram logo a um avolumar de pessoas, alunos e encarregados de educação, junto às secretarias de alguns estabelecimentos de ensino. No caso da Escola Secundária Jaime Moniz, como o DIÁRIO constatou, a fila, quer para os requerimentos para consulta de prova, quer para solicitar a ficha ENES, era extensa. Chegou a contar com cerca de 50 pessoas, algumas delas a tentar o atendimento desde às 10 horas da manhã.

A este propósito, a presidente do Conselho Executivo da Escola Secundária Jaime Moniz, Ana Isabel Freitas, explicou ao DIÁRIO que o preenchimento para as fichas ENES “não tinha de ser necessariamente hoje”, mas sim quando o aluno já tiver a candidatura ao Ensino Superior agendada. E mais: “por causa desta pandemia da Covid-19, todos os procedimentos administrativos estão a acontecer mais tarde”, numa altura em que a grande maioria dos docentes e funcionários já se encontra a gozar férias, ou pelo menos assim deveria.

Isabel Freitas acrescentou que o importante, para o dia de amanhã, 4 de Agosto, é dar seguimento aos requerimentos para consulta de prova, que devem seguir no prazo de 48 horas após conhecimento da nota. “Se não precisarem da ficha ENES, não no imediato, seria importante que pudessem libertar os serviços administrativos da Escola para as questões prioritárias”.

A secretaria do Liceu esteve a distribuir senhas para quem permanecia na fila após as 16h30, hora de encerramento do referido serviço.