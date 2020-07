Albuquerque critica "figura triste" do primeiro ministro holandês

O presidente do Governo da Madeira afirmou hoje estar a "acompanhar com preocupação" o Conselho Europeu, afirmando que o primeiro-ministro holandês está a "fazer figura triste" devido às eleições internas no seu país.

"Estou a acompanhar com grande preocupação o que se passa ao nível da Europa", disse Miguel Albuquerque, à margem da visita que efetuou hoje às instalações do Banco Alimentar - Mão Solidária, no Funchal.

No entender do chefe do executivo madeirense, "o primeiro-ministro holandês tem eleições internas e está a por em causa a União Europeia devido às eleições internas".

"Este Mark Rutte tem feito uma figura ridícula, é o que eu acho", complementou.

Para Albuquerque, o primeiro-ministro da Holanda "anda a fazer figura triste, ao tentar reduzir o fundo, que estava bem calculado, em função daquilo que são as suas as necessidades" eleitorais internas.

"A Itália, que é uma das economias mais poderosas da União Europeia, está devastada e é preciso haver apoios a fundo perdido para recuperar a economia", sustentou.

Miguel Albuquerque alertou que "se a economia europeia não recupera, a Holanda também não vai a lado nenhum, porque é um pais exportador".

O Conselho Europeu decorre em Bruxelas desde sexta-feira de manhã em busca de um acordo para o relançamento europeu após a crise da covid-19, procurando uma plataforma de entendimento em torno do Quadro Financeiro Plurianual para 2021-2027 e o Fundo de Recuperação.

O primeiro-ministro indicou hoje que Portugal irá receber 15,3 mil milhões de euros do Fundo de Recuperação, segundo acordo de princípio alcançado pelos líderes da UE na última madrugada, que considerou "bom", apesar de menos ambicioso que o plano original.