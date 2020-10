RIR diz que freguesia do Porto da Cruz está "totalmente abandonada" pelo PS

O partido RIR voltou a dizer que a freguesia do Porto da Cruz "está totalmente abandonada pelo Partido Socialista".

De acordo com o RIR, os socialistas, que são poder na Câmara Municipal e na Junta de Freguesia, "vêm tomando medidas avulso, que têm prejudicado e muito toda a população que ali vive, bem como quem lhes visita".

"Fecharam os cemitérios, que são dois, e mandam sepultar os seus defuntos numa freguesia vizinha, permitiram o encerramento do único banco ali existente, fecharam diversas vias à circulação automóvel, mantêm as piscinas municipais mais tempo fechadas do que abertas, têm prejudicado os comerciantes e seus trabalhadores e os espaços públicos, como ruas e jardins, estão completamente abandonados", sustentou.

Perante todas estas razões e outras, o RIR apela aos residentes da freguesia "que nas próximas eleições mostrem um cartão vermelho ao Partido Socialista".