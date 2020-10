O FC Porto vai procurar os primeiros pontos nesta edição da Liga dos Campeões de futebol na receção aos gregos do Olympiacos, treinados pelo português Pedro Martins, em jogo da segunda jornada do grupo C.

Depois da derrota na visita ao terreno do Manchester City (3-1), os 'dragões' vão receber a equipa grega, que na primeira jornada bateu os franceses do Marselha, treinados por André Villas-Boas.

A equipa de Sérgio Conceição vai procurar aproveitar o fator casa para somar pontos e evitar que os seus adversários ganhem vantagem na luta pela qualificação para a fase seguinte da prova, que será conseguida pelos dois primeiros de cada grupo.

O FC Porto enfrenta este jogo depois de vencer o Gil Vicente por 1-0, na quinta jornada da I Liga, enquanto o Olympiacos chega mais 'folgado', uma vez que não joga este fim de semana devido ao facto de a partida frente ao PAOK ter sido adiada.

Para além do técnico Pedro Martins, o Olympiacos conta no seu plantel com os portugueses José Sá, Rúben Semedo, Rúben Vinagre, Pêpê Rodrigues, Tiago Silva e Bruma.

O jogo entre o FC Porto e o Olympiacos está agendado para terça-feira, pelas 20:00, no estádio do Dragão, no Porto.

No outro jogo do grupo, o Marselha vai receber o Manchester City, de João Cancelo, Bernardo Silva e Rúben Dias, na mesma situação em que está o FC Porto: os franceses somam zero pontos e vão receber uma equipa que venceu na primeira jornada.

Nos outros embates desta segunda jornada, destaque para a receção da Juventus, de Cristiano Ronaldo, ao FC Barcelona, de Lionel Messi, com ambas as equipas a liderarem o grupo G, depois de venceram na primeira jornada o Dínamo Kiev e Ferencvaros, respetivamente.

Ronaldo, que testou positivo para o novo cornavírus ao serviço da seleção portuguesa, continua em isolamento na sua casa em Turim e deve falhar o reencontro com o internacional argentino na quarta-feira, o primeiro desde que o português trocou o Real Madrid pela Juventus.

A segunda jornada arranca na terça-feira com os jogos entre Lokomotiv Moscovo e o campeão europeu Bayern Munique e entre o Shakhtar Donetsk, de Luís Castro, e o Inter Milão, que começam ambos às 17:55.

A jornada prossegue na quarta-feira, com o Manchester United, de Bruno Fernandes, a receber os alemães do Leipzig, que foram uma das surpresas da última edição da prova, com as duas equipas a liderarem o grupo H.