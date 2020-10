'Debate da Semana' analisa sondagem sobre candidato preferido à autarquia do Funchal

No programa da TSF-Madeira 'Debate da semana', Miguel Silva Gouveia e Pedro Coelho reagiram à sondagem, publicada no DIÁRIO, que apontava Paulo Cafôfo, do PS, e Eduardo Jesus, do PSD, como os candidatos preferidos para a Câmara Municipal do Funchal.

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, reagiu à sondagem, dizendo que era importante perceber porque é que esta, sendo de 12 de Junho, vem a público agora. No seu entender, e baseando-se numa pesquisa que fez, a sondagem "se calhar tem alguns interesses por detrás".

"Paulo Cafôfo já assumiu que eu seria o candidato do PS", disse.

E sustentou: "Fui ver no documento que está publicado no site da ERC, cujo título diz 'Sondagem da Covid - Avaliação da Resposta do Governo Regional da Madeira'. Isto parece um bocado estranho, porque dá a entender que a sondagem foi uma avaliação da resposta do Governo que, no entanto, foi publicada como sondagem do melhor candidato do PS e PSD".

Sobre este assunto, o presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Pedro Coelho, disse que o candidato do PS "apanhou um choque" e revela "alguma preocupação".

O autarca afirmou que apesar de ainda não saber nada, garantiu que "o PSD irá apresentar um forte candidato" à autarquia funchalense.

"O presidente do partido já disse que em tempo oportuno iria apresentar um candidato, ouvindo as bases, sobretudo a concelhia do Funchal do nosso partido", referiu.

