Santa Cruz vai ter programa de emprego

No próximo ano, a Câmara Municipal de Santa Cruz vai lançar um programa de emprego que terá como público alvo os jovens, os desempregados de longa duração e os portadores de deficiência.

O anúncio foi feito por Filipe Sousa no decorrer da reunião da Assembleia Municipal, que, pela primeira vez desde o início da pandemia, decorreu de forma presencial no Hotel Vila Galé por forma a assegurar o distanciamento decretado pelas autoridades de saúde. O autarca reagia, com o anúncio de mais esta medida social, às críticas do PSD e do CDS que, na discussão do pacote fiscal queriam maior devolução do IRS e a isenção da DERRAMA. Filipe Sousa defendeu que a gestão do pacote fiscal é responsável e justa. Salientou o IMI na taxa mínima, esse sim um imposto abrangente e que beneficia todas as famílias. “A grande diferença entre o JPP e o PSD é que o PSD quer dividir por sete o que nós dividimos por mil”, sublinhou, realçando que taxas como a DERRAMA são um pequeno esforço pedido a quem tem lucro para beneficiar quem precisa. Lembrou, a propósito, que o grande contribuinte da receita da DERRAMA, que representou um milhão e 700 mil para o Município, é a Banca.

Élvio Sousa também interveio para acusar o PSD de querer agora acabar com impostos que foi ele quem criou. Ou seja, tem duas medidas, uma quando está na oposição e outra quando está no poder. Depois de esbanjar dinheiro do Município durante décadas, e de ter como solução aumentar o IMI das famílias, quer agora acabar com impostos que são justos porque têm por base lucros reais.

Na reunião da Assembleia Municipal, Filipe Sousa anunciou também os investimentos em curso e outros tantos programados. A propósito, ofereceu um fita métrica ao PSD que anda “por aí a medir a espessura do asfalto”, quando no tempo em que governava a espessura era zero, como foi zero o investimento em tantas outras áreas como o combate às perdas de água e a eficiência energética, que agora estão finalmente a avançar com a gestão do JPP.