Há 18 anos arrancava a construção do Centro Cultural da Calheta

O Centro Cultural da Calheta, actualmente denominado por Museu de Arte Contemporânea – Casa das Mudas, começou a ser construído em 2002.

A 18 de Agosto o DIÁRIO publicava os preparativos para o arranque das obras que viria a descentralizar a cultura do centro do Funchal. Foi o primeiro espaço multifuncional do género e amplitude a ser construído

de raiz na Região Autónoma da Madeira e nascia no sítio da Vargem, depois de demolidas as antigas casas dos professores.