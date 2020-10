Madeira com quatro novos casos importados

A Madeira contabiliza, esta sexta-feira, mais 4 casos positivos de covid-19, pelo que a RAM passa a registar 358 casos confirmados.

Os novos casos são provenientes da Alemanha (2) e da Região Norte de Portugal (2).

Há também 8 novos casos recuperados a reportar, perfazendo, assim, 247 casos recuperados de covid-19.

Feitas as contas, neste momento, a Região totaliza 111 casos activos, dos quais 102 são casos importados identificados no contexto das actividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira e 9 são casos de transmissão local.

Relativamente ao isolamento dos casos positivos, 59 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada e 52 em alojamento próprio. De assinalar que o doente que se encontrava internado na Unidade Polivalente dedicada à covid-19 teve alta e cumprirá isolamento no domicílio.

À data, 17219 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da região, com recurso à aplicação 'MadeiraSafe', 7861 destas pessoas estão em vigilância activa.

No total, há 31 novas situações que se encontram hoje em estudo pelas autoridades de saúde, designadamente, 10 situações provenientes da operação de rastreio do aeroporto e 21 relacionadas com contactos de casos positivos.

No contexto da operação de rastreio de viajantes nos portos e aeroportos da Madeira e do Porto Santo, há a reportar um total cumulativo de 90.734 colheitas para teste à covid-19, realizadas até às 18 horas hoje.

No total, as amostras processadas no laboratório de Patologia Clínica do SESARAM, EPERAM ascendem a 141.227.