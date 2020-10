Transatlântico 'SeaDream I' faz primeira escala no porto do Funchal em 7 meses

Amanhã, dia 24 de Outubro, o porto do Funchal volta a receber um navio de cruzeiro pela primeira vez em sete meses. A 'inauguração' caberá ao Transatlântico 'SeaDream I', que chega ao Funchal pelas 9 horas.

Trata-se da primeira escala após a decisão do Governo Regional de reabrir de forma condicionada os portos da Madeira aos cruzeiros.

"Os procedimentos adoptados para a operação deste navio, seguem o normativo da Resolução 772 que estabelece que a autorização para embarques, desembarques e vindas a terra, passa sempre pela análise individual de cada caso pelo IA Saúde e as autorizações estarão sujeitas às condições definidas por aquela Autoridade de Saúde. A isso juntam-se o Plano de Contingência do próprio navio e o Plano de Gestão do Porto do Funchal", explica a Administração dos Portos da Madeira (APRAM) em comunicado.

O navio que chega por volta das 09 horas ao Porto do Funchal e sai às 18 horas para Kingstown, na Jamaica. Vem de Portsmouth (Sul de Inglaterra) e traz a bordo 31 passageiros, dos quais 4 têm como destino final a Madeira, e 65 tripulantes.

"Todos os passageiros efectuaram um teste PCR, no último porto de escala que apresentou resultado negativo", assegura a APRAM.

De referir ainda que, "conforme determina o Plano de Gestão para o Porto do Funchal, a entrada no porto vai cingir-se apenas a quem está ligado à operação, isto por parte dos funcionários da empresa, e a quem está devidamente autorizado, caso dos fornecedores de produtos e serviços ao navio, logo também ligados a esta operação".

O 'SeaDream I' está em viagem de reposicionamento para as Caraíbas, onde vai fazer a próxima temporada.