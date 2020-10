Agora é a hora de tratar o melasma no rosto

Se tem manchas na pele e não sabe a origem do problema, este artigo em concreto pode esclarecer as suas dúvidas. Podemos estar perante um melasma e de facto deve ser tratado por profissionais certificados para que possa acabar de vez com esse problema. Mas interessa perceber, antes de mais, o que é afinal um melasma.

Melasma é uma irregularidade da pigmentação da pele, caracterizada por manchas escuras na superfície da pele, por consequência do aumento da melanina de forma descontrolada. Ocorre principalmente no rosto, mas pode ocorrer noutras zonas do corpo. Essas manchas podem estar localizadas numa zona específica, por exemplo no lábio superior, ou ser generalizadas por toda a face. Neste último caso em concreto, estamos perante um melasma de grande variedade em formas.

É importante perceber que as alterações hiperpigmentares mais escuras da pele da face são frequentes e consistem em depósitos permanentes e irregulares de melanina, que é o pigmento que dá a cor à pele. Porém, existem casos onde o melasma desaparece após tratamento e controle adequados. O melasma praticamente só afeta as mulheres, devido à influência hormonal e pode ser geneticamente pré-determinado existindo, portanto, pessoas que nascem com uma certa predisposição para que ocorra.

Há tratamento? Em que consiste?

A principal acção do tratamento despigmentante consiste em controlar as hiperpigmentação que se deve ao aumento da produção de melanina. É um método seguro, sendo eficaz em todo o tipo de melasmas e é compatível com todos os tipos de pele. Consiste na aplicação de produtos na superfície da pele que vão penetrando até alcançar as células (melanócitos) que estão a produzir a melanina em excesso. Pode ser necessário recorrer à aplicação de peelings e outros princípios activos concentrados com recurso de aparatologia estética para penetração transdérmica, com o objetivo de colocar o princípio activo nas células alvo. É claro que antes de aplicarmos os produtos despigmentantes, estudamos e preparamos a pele cuidadosamente.

O tratamento não é doloroso nem agressivo para a pele sendo possível o cliente fazer a sua vida normal durante todo o processo.

Quais os resultados?

O despigmentante pode permitir uma melhoria rápida da pele, mas obviamente que com o decorrer do tempo os resultados serão muito melhores, isto porque os produtos despigmentantes vão actuando em profundidade e bloqueando a produção de melanina. A pele fica mais uniforme e luminosa, com menos manchas, sendo necessário também implementar medidas cosméticas de acordo com cada situação clínica em concreto.

É igualmente útil e recomendável para peles mistas ou acneicas, já que permite controlar a oleosidade, e aconselhável para quem desejar um efeito de rejuvenescimento facial global sem demasiada agressividade.

