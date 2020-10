Máscaras e homossexualidade

Numa semana em que se registaram 54 acidentes na Madeira, um deles resultando na morte de um motociclista, a manhã informativa desta sexta-feira fica marcada por não ter sido ainda encontrado o turismo que caiu, ontem, ao mar em São Jorge. As esperanças de o encontrar com vida são muito remotas.

As declarações do Papa sobre a união homossexual continuam a fazer eco dentro e fora da Igreja. Em declarações ao DIÁRIO, um dos principais teólogos portugueses, Frei Bento Domingues, admitiu que o casamento entre pessoas do mesmo sexo na Igreja virá com o tempo.

Vai ser hoje aprovada na Assembleia da República a determinação que obriga o uso de máscara na rua. A partir daí o Governo Regional fica, também, com a possibilidade legal de impor a utilização do objecto de protecção. Até agora tal não acontecia.

Entretanto o SESARAM veio garantir, através de comunicado, que já recebeu mais de 25 mil vacinas para a gripe.