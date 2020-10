Morte ensombra semana com 54 acidentes na Madeira

Esta semana onde a Polícia de Segurança Pública registou 54 acidentes de viação ficou marcada pela morte de um motociclista que perdeu a vida após sofrer um despiste na zona da Pena, no Funchal, na noite desta quinta-feira.

De referir que destes sinistros resultaram 19 feridos ligeiros, sendo que deles 27 foram colisões, 22 despistes, 1 atropelamentos e 4 não especificados.

A PSP informou também que entre os dias 16 e 22 de Outubro deteve 9 condutores embriagados, 3 por condução sem habilitação legal para o efeito e 1 pelo crime de desobediência por ter recusado submeter-se ao teste de álcool.

A PSP alerta “em particular aos motociclistas para a necessidade imperativa de exercerem uma condução cautelosa, obedecendo as regras do Código da Estrada, com especial enfoque no cumprimento escrupuloso dos limites de velocidade impostos pelos normativos legais em vigência”.