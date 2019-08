Avião aterrou de emergência no aeroporto do Porto após descolagem

Um avião da United Airlines com destino a Newark, nos Estados Unidos da América aterrou hoje de emergência no Aeroporto do Porto após a descolagem devido a um problema no motor, disseram à Lusa fontes da NAV e da ANA.

“O comandante declarou emergência a bordo, durante a descolagem, devido a um problema no motor. [O avião] esteve algum tempo em espera [no ar] e aterrou. Já foi concluída a emergência”, disse à Lusa fonte oficial da NAV - Navegação Aérea de Portugal, referindo que o incidente aconteceu pelas 11:00 no aeroporto Francisco Sá Carneiro, no distrito do Porto.

Fonte da ANA -- Aeroportos de Portugal descreveu à Lusa que um avião da United Airlines, que se deslocava do Porto para os Estados Unidos, “voltou para trás devido a problemas técnicos” mas “aterrou sem problemas”.

“O avião já está no Porto”, acrescentou.