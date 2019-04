Trump reitera decisão dos EUA sobre soberania israelita dos Montes Golã

O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou heste sábado que a decisão de os Estados Unidos reconhecerem a soberania israelita sobre os Montes Golã “não terá consequências” e que ele estará “lá para proteger Israel”.

“Estão todos felizes e não haverá consequências. Não haverá porque eu estarei ali para proteger Israel. Fizemos o que era certo”, disse Donald Trump, durante um discurso no encontro da Coligação de Judeus Republicanos, em Las Vegas (Nevada).

Em causa está um decreto assinado por Donald Trump a 25 de Março, no qual reconhece oficialmente a soberania israelita sobre os Montes Golã, justificando a medida com as “agressivas ações” do Irão e de grupos “terroristas” contra Israel.

Em Las Vegas, Donald Trump explicou que gostaria que houvesse paz no Médio Oriente, mesmo que o decreto que assinou seja encarado como uma provocação por vários países árabes, e contrarie uma resolução do Conselho de Segurança da ONU, que exige a Israel a retirada daquele território, situado na fronteira com a Síria, o Líbano e a Jordânia.

O Presidente dos Estados Unidos sublinhou que não tolerará, na ONU, “nenhum tipo de postura anti-americana, anti-israeita ou antissemita”.

O decreto de 25 de Março altera a política seguida há mais de meio século pelos Estados Unidos e contraria o consenso internacional sobre aquela zona arrebatada à Síria em 1967.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, vinha pressionando Trump para tomar a decisão, que constitui um impulso político na campanha para as legislativas em Israel, marcadas para o próximo dia 9 de abril.