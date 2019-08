Quinze presumíveis traficantes de droga evadem-se de esquadra da polícia no Iraque

O Ministério do Interior iraquiano indicou ontem que 15 presumíveis traficantes de droga se evadiram ontem de uma esquadra em Bagdad onde estavam retidos, e decretou o imediato afastamento dos principais responsáveis pela segurança da capital.

“Os acusados começaram por insultar os polícias, depois agrediram-nos e conseguiram escapar” da esquadra, situada na parte leste de Bagdad, próximo do bastião xiita de Sadr City, precisou à agência noticiosa AFP um responsável dos serviços de segurança sob anonimato.

O Ministério do Interior acrescentou em comunicado ter demitido o chefe da polícia de Bagdad, o responsável pelos serviços de polícia de al-Roussafa, a parte oriental da capital, e o chefe da esquadra de onde se evadiram os 15 homens.

A questão da segurança das prisões é crucial no Iraque, o 12.º país mais corrupto do mundo segundo índices internacionais, onde mesmo sem violência alguns conseguem garantir a sua liberdade, asseguram especialistas que se referem a “um elevado nível de corrupção das prisões”.

Em paralelo, muitos dos que não conseguem “comprar” a sua libertação optam por recorrer à violência. Nos anos da insurreição e das violências religiosas na sequência da invasão militar norte-americana de 2003, centenas de ‘jihadistas’ e de estrangeiros, em particular membros da Al-Qaida, conseguiram fugir das prisões.

Apesar destas evasões e destes ataques, o Iraque pretende julgar milhares de ‘jihadistas’ locais e estrangeiros e mantê-los em detenção em prisões insalubres e sobrelotadas.

Nos últimos anos, a venda e o consumo de droga registaram um importante aumento no Iraque. As autoridades anunciam quase diariamente a apreensão de estupefacientes ou a prisão de traficantes, em particular ao longo da extensa fronteira com o Irão.