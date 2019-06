Líder de partido da coligação de Angela Merkel demite-se após fracos resultados eleitorais

A líder do Partido Social-Democrata alemão, de centro-esquerda, força que pertence à coligação do Governo da chanceler Angela Merkel, renunciou hoje ao cargo, após a derrota nas eleições para o Parlamento Europeu.

Num comunicado, Andrea Nahles afirmou que pretende, com esta demissão, “clareza”, depois de as questões levantadas nas últimas semanas sobre a sua capacidade de liderança do partido demonstrarem que não tem o apoio dos seus correligionários.

Nahles disse que deixará os cargos de presidente dos social-democratas e de líder da sua bancada parlamentar, para assegurar que os seus sucessores sejam encontrados “de forma organizada”.

Os social-democratas alemães caíram para o terceiro lugar nas eleições para o Parlamento Europeu, realizadas a 26 de maio, atrás do bloco de centro-direita de Merkel e dos Verdes.