Polos de Emprego acompanham 520 desempregados em Câmara de Lobos

Os Polos de Emprego de Câmara de Lobos e do Estreito acompanham actualmente 520 desempregados inscritos no Instituto de Emprego da Madeira (IEM), revelou esta sexta-feira a secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, durante uma visita às duas estruturas.

A governante destacou o papel destes serviços na aproximação das respostas de emprego às populações, considerando que o acompanhamento local permite conhecer melhor as dificuldades de cada pessoa e adequar as medidas às características de cada território.

“Por detrás dos números estão pessoas, percursos e circunstâncias diferentes”, afirmou Paula Margarido, defendendo que esse acompanhamento permite identificar necessidades, valorizar competências e aproximar quem procura emprego das oportunidades existentes no mercado de trabalho.

O Polo de Emprego de Câmara de Lobos funciona na respectiva Junta de Freguesia e presta apoio directo à população residente. O atendimento é actualmente assegurado por Melissa Barros, devendo contar, a partir do próximo mês, também com Cátia Castro.

Já o Polo de Emprego do Estreito está instalado na Casa do Povo e acompanha residentes do Estreito de Câmara de Lobos, Quinta Grande e Jardim da Serra, através do técnico Emanuel Gonçalves.